Duello di regine: la riconciliazione fra Letizia e Sofia al capezzale di Juan Carlos

Sabato 7 Aprile 2018, 22:53 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Madrid. Duello di regine, la riconciliazione. E’ il sequel del video che aveva fatto il giro del mondo, documentando l’alta tensione fra la sovrana emerita Sofia alla quale la nuora e regina in carica Letizia aveva negato nel giorno di Pasqua un selfie con le nipoti Leonor, erede al trono e la piccola Sofia. Le nuove immagini, diffuse in serata, riprendono l’armonia ritrovata fra la regina madre e la sposa di Felipe VI, dopo le crepe che avevano messo a nudo i contrasti di famiglia e suscitato un tsunami di critiche nei confronti dell’ex giornalista tv, bersaglio di una selva di fischi nella sua prima apparizione pubblica. L’occasione per la pace pubblica, l’intervento al ginocchio per la sostituzione di una protesi, al quale si è sottoposto in giornata il re emerito Juan Carlos, 80 anni compiuti a gennaio, in una clinica della Moraleja, a Madrid. Un’operazione durata 90 minuti e con un risultato “pienamente soddisfacente”, secondo il comunicato del centro ospedalieri.Alle 18,00 ha ricevuto la visita dei monarchi, Felipe e Letizia, accompagnati dall’emerita Sofia. Letizia è stata la prima a scendere dalla Mercedes C350, guidata dal consorte. Ed è stato subito chiaro lo sviluppo della sceneggiatura quando, con un gesto di inedita cortesia, ha aperto la portiera posteriore dell’auto alla suocera. Entrambe sorridenti, hanno percorso i pochi metri della clinica, con Felipe che si è tenuto a distanza perché i fotografi potessero immortalare la scena: suocera e nuora, che si è mantenuta sempre due passi dietro, in segno di rispetto protocollare, lanciando sguardi di ammirazione nei confronti della sovrana madre, ancora la più amata dal popolo spagnolo.All’uscita della clinica, dopo una visita che si è prolungata un’ora e mezza, identiche scene da ‘caminetto’ familiare, sorrisi ostentati e commenti di soddisfazione del re Felipe: “L’intervento è andato molto bene”, ha spiegato alla selva di giornalisti presenti riguardo allo stato di salute di Juan Carlos. “Credo che già questo pomeriggio riuscirà a camminare un pochino e spero che domani esca dalla terapia intensiva. Sta bene, tranquillo e soddisfatto perché migliorerà molto la qualità della vita e i movimenti”, ha aggiunto. E’ il quindicesimo intervento al quale l’ex capo di Stato è stato finora sottoposto. All’uscita dalla clinica Letizia, più sollecita che mai e con il più smagliante dei sorrisi ha di nuovo ceduto il passo e aperto la portiera dell’auto alla suocera, perché fosse chiara a tutti la gerarchia. E con la speranza che il sequel diradi le nubi scure delle polemiche e di crisi familiare addensate sul palazzo della Zarzuela.