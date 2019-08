Usa cotton fioc tutti i giorni e sviluppa un'infezione batterica. «Cervello e cranio divorati»

LEGGI ANCHE

Woman Develops Horrifying Skull Infection After Cleaning Her Ears with Cotton Swabs https://t.co/4rphkLwNxL pic.twitter.com/Cq1fk8kHLP — Live Science (@LiveScience) August 16, 2019

Martedì 20 Agosto 2019, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 37 anniche utilizzava ogni giorno dei semplicissimi cotton fioc per pulirsi le orecchie , aveva cominciato ad avere dei problemid' udito e qualche leggerodolore. Come racconta Live Science, Jasmine, questo il nome della donna, residente in Australia, si era rivolta ad un medico che le aveva diagnosticato una otite e prescritto una cura a base di antibiotici. Tutto questo, però, non era bastato per risolvere il problema e la donna, un giorno, dopo aver utilizzato l'ennesimo cotton-fioc aveva notato che questo era impregnato di sangue . L'approfondita visita aveva permesso di scoprire la realtà: Jasmine aveva contratto un' infezione batterica che le stava divorando parte del cervello , dell'orecchio e del cranio. Il medico le disse che non c'era più tempo da perdere e che doveva essere operata d'urgenza: «Potrebbe essere già tardi, avresti dovuto fare questo esame già cinque anni fa».L', durato oltre cinque ore, ha consentito ai medici di salvare la donna, con l'estrazione del tessuto infetto e la ricostruzione del canale uditivo. Durante l'operazione, i medici avevano anche scoperto diverse fibre di cotone all'interno dell'orecchio, che avevano accumulato per anni diversi batteri, che avevano divorato e assottigliato l'osso del cranio della paziente.Utilizzareè sconsigliato dagli otorini ed è anche doppiamente dannoso, sia per la salute che per l'ambiente. Anche per questo motivo, l'Unione Europea ha deciso di mettere al bando questi prodotti usa e getta dal 2021. Le infezioni e i danni causati dai cotton fioc sono molto più comuni di quanto si pensi e la pulizia è garantita solo in parte: questi prodotti, se da un lato aiutano a pulire la parte più esterna dell'orecchio, dall'altro favoriscono l'accumulo di cerume all'interno, con conseguenze negative anche per l'udito. Per questo motivo, i medici suggeriscono di utilizzare, in sostituzione dei cotton fioc, le candele (o coni) in grado di sciogliere e rimuovere il cerume.