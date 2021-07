Covid in Cina, risalgono i contagi: mai così tanti dallo scorso gennaio

Non sono numeri alti, ma il trend è positivo. E questo spaventa. I contagi da Covid-19 risalgono infatti anche in Cina, il Paese dove la pandemia avrebbe avuto origine e quello che per primo ha adottato strumenti per combatterla. Nelle ultime 24 ore, riferiscono le autorità di Pechino, sono stati confermati 57 casi.

APPROFONDIMENTI L'APPELLO «Il Covid non è nato in laboratorio, ha origine... LA RICERCA «Il virus era già negli Usa alla fine del 2019»:... LO STUDIO «Epidemia di coronavirus già 20.000 anni fa in...

Si tratta del numero più alto di contagi dal 30 gennaio. Dei nuovi casi, 15 sono a trasmissione locale e gli altri «importati».

China reports 57 new COVID-19 cases for July 6 vs 23 a day earlier https://t.co/wWqYiBRXr5 pic.twitter.com/B99lfOGgHG — Reuters (@Reuters) July 7, 2021

Il numero totale di casi confermati nella Cina continentale è ora pari a 91.949. Il bilancio delle vittime rimane invariato a 4.636.

Wuhan, la defezione negli Usa di un capo dell'intelligence cinese dietro l'ipotesi di una fuga dal laboratorio

Covid, Galli: «Il virus è naturale. Difficile pensare che venga da un laboratorio»