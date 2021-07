Covid, l'Africa al collasso: decessi aumentati del 43% nel giro di una settimana

I decessi legati al coronavirus in Africa sono aumentati del 43% nel giro di una settimana, a causa della mancanza di letti di terapia intensiva e di ossigeno. Lo ha reso noto l'Oms. Le vittime provocate dal Covid sono state 6.273 nella settimana dal 5 all'11 luglio, rispetto alle 4.384 della settimana precedente. Il direttore regionale dell'agenzia, Matshidiso Moeti, ha dichiarato in una conferenza stampa virtuale che l'aumento è «un chiaro segnale di avvertimento che gli ospedali nei Paesi più colpiti stanno raggiungendo il punto di rottura».

È fondamentale che i paesi africani rafforzino la produzione di ossigeno per aiutare i pazienti che soffrono dei peggiori sintomi della malattia, ha affermato, parlando dalla capitale del Congo, Brazzaville. Per l'Oms le cause sono molteplici: carenza cronica di vaccini, diffusione della variante Delta, che è stata ora rilevata in 21 paesi africani, poco rispetto delle misure di prevenzione. L'Africa ha ufficialmente registrato oltre sei milioni di casi di Covid-19, una cifra di gran lunga inferiore rispetto ad altri continenti, ma che secondo gli esperti potrebbe essere una gravemente sottostimata.