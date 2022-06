Covid, alla fine anche il dottor Anthony Fauci si è contagiato: ora sta chiuso in casa a seguire i “suoi” protocolli

E alla fine anche Anthony Fauci è risultato positivo al Covid. Memorabili le sue battaglie per convincere l'allora presidente Donald Trump a non sottovalutare la pandemìa. Ma mentre uno a uno tutti o quasi i protagonisti della scena politica americana si contagiavano, lui, il medico direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), componente del National Institutes of Health, e consigliere per le politiche sanitarie del presidente Joe Biden, lui, il dottor Fauci, scampava sistematicamente al virus anche grazie al vaccino e ai due richiami. Ora invece è positivo con sintomi lievi. Di recente non è stato a fianco con il presidente Biden o altri alti funzionari del governo. Sta lavorando da casa e per affrontare i sintomi seguirà i protocolli che lui stesso ha contribuito a mettere a punto e a divulgare attraverso i seguitissimi siti web di Niaid e Nih. Come si è contagiato il dottor Fauci? Non lo sa nemmeno lui.



