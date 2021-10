Covid, l'Argentina offrirà vaccinazioni ai turisti: sarà somministrata terza dose a over 50 e immunodepressi

Cambiano le condizioni per i viaggiatori in Argentina. La ministra della Salute, Carla Vizzotti, ha annunciato oggi alcune novità sulla campagna di immunizzazione contro il coronavirus, affermando che i turisti in arrivo in Argentina potranno ricevere il vaccino nel Paese, e che sarà somministrata una terza dose contro il coronavirus alle persone sopra i 50 anni e ai soggetti immunodepressi. «Coloro che vengono per turismo in Argentina possono essere vaccinati», ha detto Vizzotti in conferenza stampa, citata dall'agenzia Telam. «Si tratta di una pratica che viene svolta in diversi Paesi e che ci consentirà di raggiungere un livello di immunizzazione sempre più elevato», ha aggiunto, sottolineando inoltre che chi arriva nel Paese non avrà bisogno di un test antigenico.

Argentina, via ai limiti per gli arrivi giornalieri in aereo. Dal 1 novembre autorizzato il ritorno dei turisti da tutto il mondo

«Il vaccino Sinopharm è molto efficace e con esso somministreremo una dose aggiuntiva alla popolazione immunodepressa e di età superiore ai 50 anni, a condizione che abbiano completato le dosi primarie. In ogni caso, il 2022 sarà l'anno dei vaccini di rinforzo, e cominceranno a riceverli le persone che hanno compiuto un anno dall'applicazione della prima dose, come il personale sanitario», ha detto la ministra. Vizzotti ha anche sottolineato che «nessun agglomerato urbano è in allarme epidemiologico» in Argentina, e che «la campagna di vaccinazione sta procedendo bene tra bambini e adolescenti».