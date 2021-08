Covid, in Australia AstraZeneca per gli under 40: nello stato di Victoria in lockdown

Lo Stato australiano di Victoria renderà disponibile il vaccino AstraZeneca anche per le persone sotto i 40 anni, mentre sembra diffondersi una nuova ondata di pandemia da Covid-19. Lo ha detto il premier dello Stato Daniel Andrews, citato dal Guardian, precisando che si inizierà presto a somministrare dosi di AstraZeneca a persone di età compresa tra 18 e 39 anni in nove centri vaccinali. Nello Stato è stato intanto inaugurato il primo centro di vaccinazione "drive-through". L'Australia è al suo quarto giorno di sette di lockdown e ieri ha registrato 11 contagi locali legati a un focolaio diffuso a ovest di Melbourne a partire da un insegnante dell' Al-Taqwa College.

