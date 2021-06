Covid, in Bangladesh migliaia di impiegati a piedi: mezzi pubblici fermi per lockdown

In Banglash il lockdown ferma i mezzi di trasporto pubblico, ma gli uffici rimangono invece aperti, una contraddizione che ha spinto migliaia di impiegati della capitale Dacca a recarsi a piedi al proprio posto di lavoro. Preoccupa la nuova ondata di infezioni di coronavirus nel Paese. Ieri sono stati registrati 119 nuovi decessi provocati dal virus su scala nazionale, il livello giornaliero più alto dall'inizio della pandemia mentre i nuovi contagi si mantengono intorno ai 5.000 al giorno.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Variante Delta, Pregliasco: «Due dosi di vaccino evitano Covid... L'EPIDEMIA Variante Delta, per 3 giovani su 5 vacanze senza vaccino. Figliuolo:... L'EPIDEMIA Mascherine all'aperto, quando metterle e quando toglierle....

Variante Delta, Pregliasco: «Due dosi di vaccino evitano Covid grave. Una copre solo al 30%»

Secondo uno studio di un centro indipendente basato a Dacca, più di due terzi dei nuovi casi registrati nella capitale sono legati alla variante Delta. Il lockdown è cominciato oggi nella capitale e verrà gradualmente esteso a tutto il Paese in modo che entro giovedì la maggior parte dei 168 milioni di abitanti sarà confinata nelle loro case. In vista del lockdown, decine di migliaia di lavoratori migranti hanno lasciato Dacca ieri per tornare nei loro villaggi, mentre questa mattina nella città migliaia di impiegati sono stati costretti ad andare al lavoro a piedi a causa del blocco dei mezzi pubblici: gli uffici, infatti, chiuderanno solo mercoledì.