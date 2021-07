Covid, Biden: «In Usa pandemia è tra non vaccinati. Presto vaccini per under 12»

La pandemia negli Stati Uniti si diffonde tra i non vaccinati e presto l'immunizzazione sarà accessibile anche ai minori di 12 anni. Questo il contenuto dell'ultimo intervento televisivo del presidente americano Joe Biden alla Cnn. «È importantissimo» per il presidente degli Stati Uniti che gli americani si vaccinino contro il Covid-19, «C'è una pandemia tra coloro che non sono vaccinati». «Se siete vaccinati, non verrete ricoverati, non andrete in terapia intensiva, non morirete», ha affermato. E quindi «è importantissimo - ha proseguito - che tutti ci comportiamo come gli americani che si preoccupano per i connazionali». Il presidente si è detto ottimista sulla possibilità che la vaccinazione venga aperta «presto» ai bambini al di sotto dei 12 anni. Attualmente per loro non è autorizzato nessuno dei tre vaccini in uso negli Stati Uniti.

«Non dico agli scienziati quello che devono fare», ha puntualizzato. I Cdc potrebbero intanto suggerire l'uso della mascherina a scuola per i bambini non vaccinati. «Diranno che quello che dovremmo fare è che chiunque abbia meno di 12 anni - ha affermato - probabilmente dovrà indossare la mascherina a scuola». Biden ha quindi detto di aspettarsi che la Food and Drug Administration (Fda) dia «rapidamente» il via libera definitivo ai vaccini, sinora autorizzati per l'uso d'emergenza. «Non mi promettono una data precisa, ma la mia speranza, parlando con il gruppo di scienziati che abbiamo messo insieme - ha affermato - è che, forse per l'inizio dell'anno scolastico, alla fine di agosto, all'inizio di settembre, ottobre, otterranno un'approvazione definitiva».