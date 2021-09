Covid, morta bimba di 4 anni: contagiata dalla mamma no vax. La donna ora è pentita: «Vorrei non esserlo mai stata»

Per la piccola Kali Cook non c'era ancora la possibilità di vaccinarsi. E ora, a 4 anni, è morta dopo aver contratto il Covid. A contagiarla è stata la mamma, Karra Harwood, che invece il vaccino non ha voluto farlo per scelta. Convinta no vax, si era rifiutata di ricevere la sua dose e ora, pentita e in lacrime per il dolore provocato dalla perdita di sua figlia ammette: «Ero contro il vaccino, ora vorrei non esserlo mai stata». La bambina, texana di Bacliff, è morta nel sonno. Poche ore prima aveva accusato i primi sintomi, uno stato febbrile che è velocemente peggiorato.

Bimba morta di Covid: il momento del contagio

Nei giorni precedenti la mamma e il compagno William Tucker sono risultati positivi al test. «Kali stava perfettamente bene, ma ora se n'è andata», ha raccontato la donna allo Houston Chronicle . «Il Covid se l'è portata via così in fretta. Ho cercato di stare lontano da lei e non volevo che lei e gli altri miei figli lo prendessero». Ma così non è stato. Oltre a Kali si sono infatti contagiati anche il fratello e la sorellina di appena 5 mesi.

La mamma no vax ora è pentita

La mamma ha ammesso di essere pentita di essersi opposta ai vaccini. Secondo i dati della Johns Hopkins University in Texas il tasso di vaccinazione è solo di poco superiore al 50 per cento. «Ero una delle persone contrarie», ha detto al giornale locale degli spari. «Ora, vorrei non esserlo mai stata», ha ammesso. Kali è la prima bambina morta di Covid nella contea di Galveston durante la pandemia, che secondo i funzionari sanitari locali ha visto quasi 50.000 casi confermati e oltre 470 altri decessi.

