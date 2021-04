Covid, in Brasile è strage di bambini: oltre 800 morti. «Ma potrebbero essere il doppio»

Il Covid uccide anche i più giovani. Ed è strage di bambini in Brasile. In poco più di un anno, tra IL febbraio del 2020 e la metà di marzo del 2021, si contano almeno 852 morti sotto i 9 anni, inclusi 518 arrivati nemmeno a un anno di età, secondo le cifre fornite dal ministero della Salute, riportate in un servizio sul sito della Bbc. Si tratta dei casi conclamati, ma secondo le stime di medici e Ong potrebbero essere più del doppio.

In Brazil 1,300 babies have died from COVID. That’s shocking. One doctor refused to test Jessika Ricarte's one-year-old son for Covid, saying his symptoms did not fit the profile of the virus

. https://t.co/nH52eHUZqt — Fionna O'Leary, 🕯🇪🇺 (@fascinatorfun) April 15, 2021

Problemi a individuare i morti

Il Paese sudamericano ha superato le 360 mila vittime dall'inizio della pandemia. Secondo una ricerca della dottoressa Fatima Marinho, epidemiologa dell'Università di San Paolo e consigliere esperto della ong internazionale Vital Strategies, durante la pandemia si sono decuplicati i casi di morte per sindrome respiratoria acuta: questo fenomeno la porta a stimare che il Covid di fatto sia stato letale per 2.060 bambini sotto i 9 anni, inclusi 1.302 neonati. La specialista sostiene inoltre che in Brasile la diagnosi di Covid per i bambini spesso arriva troppo tardi: «Abbiamo seri problemi a rintracciare i casi, non abbiamo abbastanza test per la popolazione in generale, anche meno per i bambini. I più vulnerabili - aggiunge Marinho - sono i bambini di colore e quelli provenienti da famiglie molto povere, per le quali è più difficile ricevere aiuto».

