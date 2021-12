Olanda, mega-party con cento ospiti al castello: Casa Reale sotto accusa

La Casa Reale olandese nei guai. Il compleanno di 18 anni della principessa Amalia, festeggiato lo scorso 7 dicemembre con circa cento invitati, diventa un caso politico. L'accusa è aver infranto le restrizioni anti-Covid, tra cui il lockdown notturno e le disposizioni sul distanziamento. Il primo ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato che re Guglielmo ha riconosciuto l'errore, anche se dal Casato di Nassau hanno fatto sapere che gli invitati al party erano solo ventuno.

Party al castello: nei guai la Casa Reale olandese

«Il re mi ha informato che col senno di poi non è stato giusto organizzare in quel modo» ha spiegato il primo ministro Mark Rutte, commentando il caso del compleanno organizzato per i 18 anni della principessa Amalia. A gonfiare il caso sarebbe soprattutto il numero degli invitati. Al party ci sarebbero stati cento ospiti, si legge sul De Telegraaf, molti di più di quelli stabiliti nel limite massimo imposto per gli assembramenti. «La famiglia reale era convinta di rispettare le regole anti-Covid in maniera responsabile con questo raduno all'esterno e con tutte le precauzioni adottate» le parole di Rutte, che ha provato così ad abbassare i toni.

Non è la prima volta che la Casa Reale olandese finisce al centro di un dibattito sulla questione delle restrizioni anti-Covid. Nel 2020, quando i Paesi Bassi avevano appena decretato il lockdown parziale, il re e la regina erano stati costretti a rientrare in anticipo da una vacanza in Grecia per provare a smorzare le polemiche dell'opinione pubblica. Non fecero lo stesso le figlie Amalia e Alexia, costringendo il re a scusarsi pubblicamente in un discorso televisivo.