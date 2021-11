Covid, premier francese Castex positivo: ha incontrato il primo ministro belga (ora in isolamento)

Il primo ministro francese Jean Castex è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto una fonte del governo all'agenzia Afp. L'agenda del primo ministro «sarà adattata nei prossimi giorni in modo che possa continuare le sue attività pur restando in isolamento», ha indicato una fonte di governo all'agenzia francese. Castex si era messo in isolamento dal pomeriggio di oggi, quando, di ritorno da un viaggio in Belgio dove aveva incontrato il suo omologo Alexander De Croo, aveva appreso che una delle sue figlie, di 11 anni, era positiva.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Famiglia no vax travolta dal Covid: gravi madre e figlia incinta,... LA LOTTA AL COVID Covid, cresce il contagio a scuola, muore 90enne di Atripalda

Test antigenici, quanto sono attendibili? «Quasi il 50% di falsi negativi con i tamponi rapidi»

Il primo ministro belga Alexander De Croo e quattro ministri del suo governo si sono messi in isolamento dopo che il premier francese Jean Castex, con cui avevano avuto una riunione oggi a Bruxelles, è risultato positivo al Covid dopo il suo rientro a Parigi. Lo ha reso noto in un comunicato il governo belga. De Croo e i suoi ministri si sono sottoposti a un test molecolare e rimarranno in isolamento fino a quando non risulteranno negativi.