Covid, la Cina si vede come “modello" e il virus diventa materia a scuola: «Prevenzioni e azione, così abbiamo vinto»

In Cina la vittoria (momentanea) contro il Covid diventa materia a scuola. I contenuti approvati dal governo cinese sulla pandemia e lo "spirito combattivo" della risposta del paese «saranno aggiunti al programma scolastico», ha detto il ministero dell'istruzione cinese, nel tentativo di sancire «la narrativa del successo» contro il virus. Il contenuto verrà aggiunto alle classi delle scuole elementari e medie di biologia, salute e educazione fisica, storia e letteratura, e «aiuterà gli studenti a comprendere il fatto fondamentale che lo Stato mette sempre al primo posto la vita e la sicurezza della sua gente», ha fatto sapere il ministero nei giorni scorsi. «Gli studenti apprenderanno le figure chiave e le azioni emerse durante gli sforzi di prevenzione e controllo dell'epidemia. Impareranno a promuovere la consapevolezza e la dedizione del pubblico». Intanto, la Cina si prepara comunque a una nuova emergenza: stadi, grandi sale, musei, sono pronti a diventare luoghi temporanei per le eventuali quarantene.

🇨🇳 China is teaching students about the COVID pandemic with pro-regime propaganda, highlighting the "fighting spirit" of the regime that "always puts the life of its people first."

🇨🇳 China was just elected to the U.N. Human Rights Council. https://t.co/Z4x7MEZVyv

