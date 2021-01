Covid, Pechino chiude scuole e asili fino al 1° marzo

Pechino chiude in anticipo di due settimane le scuole, nell'ambito delle misure per contrastare la nuova ondata di Covid-19: la Commissione istruzione municipale, riunitasi oggi per adottare le misure finali, ha deciso di anticipare di due settimane, a lunedì 25 gennaio, la chiusura delle scuole e degli asili ancora aperti in vista della festività del Capodanno lunare che parte il 12 febbraio. In base al nuovo calendario, la riapertura è prevista dal primo marzo, ma la decisione finale sarà adottata dalle autorità in base all'andamento dell'epidemia. L'insegnamento sarà effettuato online.

In Cina, infatti, sono scoppiati diversi nuovi focolai. Lo ha detto oggi in una conferenza stampa a Pechino Mi Feng, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, affermando che nel corso della scorsa settimana si sono verificati 757 casi trasmessi localmente in Cina continentale. Il funzionario ha aggiunto che il numero di persone fra loro in stretto contatto sotto osservazione medica ha raggiunto il massimo negli ultimi dieci mesi. Mi ha detto che i focolai recentemente riportati si sono verificati principalmente in aree rurali, aggiungendo che la diffusione del virus nelle famiglie, nelle comunità e nelle scuole ha posto una sfida agli sforzi di contenimento della malattia.

Ultimo aggiornamento: 17:52

