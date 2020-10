Nuovo record di casi di coronavirus in Francia dove, nelle ultime 24 ore, ne sono stati registrati oltre cinquantamila. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. Sono 52.010 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. In aumento anche il numero delle vittime, più 116, per un totale di 34.761.

Ultimo aggiornamento: 21:08

