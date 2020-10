Covid, il direttore degli ospedali di Parigi: «Seconda ondata peggio della prima. In terapia intensiva diversi giovani»

I numeri dei contagi da Covid, in Francia, impongono preoccupazione e massima attenzione. Ieri la notizia dell'ampliamento del coprifuoco ad altri 38 distretti, compresa la Polinesia, oggi le dichiarazioni di Martin Hirsch, direttore degli ospedali di Parigi: «Possibile che la seconda ondata sia peggio della prima, è temibile per tutti noi». Intervenuto a Bfm-Tv, ha confermato l'annullamento dei giorni di ferie che erano stati concordati a una parte personale sanitario nei mesi scorsi per le festività di Ognissanti. «Altri dipendenti - ha precisato - abbiamo preferito andassero in vacanza ora, prima di questo rischioso mese di novembre».

#Covid19 : "Il y a beaucoup de personnes positives contaminantes qui sont dans la rue sans le savoir et sans que personne ne le sache, probablement trois fois plus que le nombre quotidien annoncé de cas positifs", @MartinHirsch dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/zv985EVOEd — RTL France (@RTLFrance) October 23, 2020

Un orizzonte fosco e una parentesi sulle cifre dei positivi: «Assistiamo in molte regioni a un'impennata di casi, mentre l'età media dei ricoveri in terapia intensiva è di 62 anni, sebbene ci siano un certo numero di giovani con sintomi gravi. Notiamo, inoltre, una serie di cluster familiari, con il virus trasmesso dai padri ai figli e viceversa». Una battuta, infine, sui 41mila casi riscontrati ieri oltralpe: «In media registriamo circa 30mila positivi al giorno, la realtà tuttavia è molto diversa. Spesso ci si contagia e non lo si sa. Lo scenario potrebbe presentare cifre tre volte superiori a quelle ufficiali».

Coronavirus, Europa nella morsa del virus: in Francia 41mila casi

Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA