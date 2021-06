Covid, Croazia verso l'allentamento delle misure: somministrate 1,4 milioni di dosi di vaccino

Migliora la situazione epidemiologica in Croazia e il numero di casi Covid registrati, ai minimi da un anno a questa parte, apre ad un nuovo ciclo di allenamenti delle misure restrittive. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 95 nuovi casi di Covid-19, mentre nell'intero Paese il totale delle persone con l'infezione attiva è di 745. Da ieri sono decedute tre persone, numero che porta il totale delle vittime in Croazia a 8.165. Restano comunque ancora in vigore varie restrizioni, come il limite di 100 persone per gli assembramenti pubblici e l'obbligo di indossare le mascherine protettive al chiuso. I bar e i ristoranti possono restare aperti fino alla mezzanotte.

I ristoranti possono servire i clienti anche al chiuso, mentre i bar potranno utilizzare solo gli spazi all'aperto. Nei prossimi giorni le restrizioni dovrebbero essere ulteriormente alleggerite, e in uso entreranno i passaporti Covid per partecipare ai concerti e altri eventi di massa. Dall'inizio dell'epidemia in Croazia 370 mila persone, il 9% dell'intera popolazione, sono risultate positive al coronavirus. Finora sono 1,4 milioni le persone che hanno avuto almeno la prima dose del vaccino, delle quali quasi ottocentomila anche la seconda, su di una popolazione di quattro milioni. L'obiettivo del governo è vaccinare il 50 per cento della popolazione entro la fine di luglio.