Covid, diretta mondo: 4mila morti in un giorno in Usa, quasi 1.200 in Germania, Brasile oltre quota 200mila

La pandemia da Covid accelera in Brasile: nelle ultime 24 ore il Paese sudamericano ha superato la soglia dei 200.000 decessi, confermandosi come uno dei principali epicentri pandemici del coronavirus. Il governo brasiliano, inoltre, ha già annunciato l'acquisto di 100 milioni di dosi del vaccino prodotto dall'Istituto Butantan di San Paolo in collaborazione con la cinese Sinovac.

Stati Uniti

Nel frattempo, sono stati registrati altri 4.000 morti negli Stati Uniti, che hanno segnato un nuovo record: secondo la Johns Hopkins University, i contagi invece sono saliti a 265.000. E la curva dei contagi sta crescendo anche in Europa.

Gran Bretagna

Cresce la paura della terza ondata nel Regno Unito, dove preoccupa la cosiddetta variante sudafricana del coronavirus, individuata di recente e potenzialmente ancor più contagiosa di quella inglese. La decisione del governo britannico di Boris Johnson è stata annunciata oggi dal ministro dei Trasporti, Grant Shapps, e prevede il tampone obbligatorio a tutti i viaggiatori in arrivo dall'estero. Dubbi anche sull'impatto dei vaccini attualmente disponibili contro questa nuova variante, anche se il professor Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del governo, ha poi escluso due giorni fa che vi siano elementi concreti per temere una totale inefficacia, pur ammettendo la possibilità - da verificare - di un minore effetto. Un primo studio preliminare pubblicato ieri online negli Usa - e ancora da validare - rassicura in base a test condotti su un campione d'una ventina di persone, su un'efficacia apparentemente non inferiore del vaccino BioNTech/Pfizer, uno dei due già approvati e in via di somministrazione in Gran Bretagna.

Germ ania

Nuovo record di vittime anche in Germania: nelle ultime 24 ore, secondo il Robert Koch Institut, sono stati segnalati 1.188 decessi (finora il numero massimo era stato raggiunto il 30 dicembre, con 1.129 morti). Secondo il bollettino quotidiano,inoltre, le nuove infezioni sono 31.849. Gli esperti ribadiscono che i dati potrebbero anche spiegarsi con un ritardo delle segnalazioni, dovuto alle feste. Il 5 gennaio è stato deciso il prolungamento del lockdown nella Repubblica federale.

Russia

Il numero dei positivi al Covid, in Russia, è aumentato di 23.652 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a un totale di 3.355.794. Lo ha comunicato la sede operativa federale per la lotta contro il coronavirus. Il giorno prima la sede centrale aveva segnalato 23.541 casi rilevati nel corso della giornata. In termini relativi, l'aumento del numero di persone infettate per cinque giorni di fila non supera lo 0,7%, nota la Tass. Il numero di decessi è aumentato di 454 unità nel corso della giornata, contro i 506 del giorno precedente, arrivando a 60.911.

