Covid, diretta mondo: in Giappone c'è la terza ondata. Negli Usa 200 mila contagi in 24 ore

L'Italia ha il numero di decessi più alto d'Europa, seconda solo agli Stati Uniti che sta registrando l'ennesimo boom di contagi Covid (200mila in 24 ore). In Giappone, invece, stanno stimando l'arrivo di una terza ondata.

Il quadro dell'epidemia negli altri paesi

Giappone -In Giappone è in arrivo una terza ondata di coronavirus. È l'avvertimento delle autorità sanitarie secondo quanto riportato dal Guardian. Il premier Yoshihide Suga ha auspicato di ottenere dosi di vaccini sufficienti a coprire tutta la popolazione giapponese, ma intanto aumentano i casi giornalieri di Covid-19 in parte per le temperature in calo e in parte per i tanti spostamenti all'interno del Paese favoriti da una campagna del governo per promuovere il turismo locale. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.284 nuovi contagi per un totale di 111.222. Il bilancio delle vittime è di 1.864.

Stati Uniti- Ancora brutti record per gli Stati Uniti. Secondo la Johns Hopkins University si sono registrati in 24 ore oltre 200.000 casi di coronavirus. Gli Stati Uniti, primo Paese al mondo per numero di contagi e vittime a causa della pandemia, registrano - stando agli ultimi aggiornamenti della Jhu - 10.256.094 casi di Covid-19 e 239.673 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Record, secondo la Cnn che cita i dati del Covid Tracking Project (Ctp), anche di ricoveri ospedalieri: alla giornata di ieri erano 61.964 le persone ricoverate. In media significa 1.661 nuovi ricoveri al giorno. Il virologo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Disease, parla di «pandemia storica, la più feroce mai vista in 102 anni, dopo la Spagnola».

Francia- Sta esplodendo il numero di decessi nelle case di riposo, 754 in 4 giorni. Sommati ai 466 delle ultime 24 ore negli ospedali danno questa sera un totale di 1.220 nuove vittime della seconda ondata del Covid-19. Dall'inizio della pandemia, i morti sono 42.207 in Francia. Diminuisce nettamente, invece, il numero dei nuovi casi in 24 ore: 22.180, una cifra nettamente inferiore alle 40-50.000 della settimana scorsa. Sono 4.750 i ricoverati nei reparti di rianimazione.

Germania- Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 18.487 nuovi casi di positività al virus, che hanno portato il totale dall'inizio dell'epidemia a 705.687. La Baviera è il Land più colpito, con 3.278 contagi in un giorno a un totale di 140mila. In aumento il numero dei decessi, che sono stati 261 in un giorno, con un numero complessivo di vittime di 11.767. Ieri l'Rki aveva comunicato 15.332 casi in 24 ore e 154 decessi, con un totale di 115.668 contagi in sette giorni. L'indice di riproduzione è indicato allo 0,88 su 4 giorni e a 0,92 su sette giorni.

Dove stanno calando i contagi

Repubblica Ceca- Sono stati registrati 9.016 nuovi casi di coronavirus, un calo di 3.072 rispetto ad una settimana prima. Lo riporta il Guardian citando i dati del ministero della Salute. Il Paese di 10,7 milioni ha registrato per diverse settimane uno dei più alti tassi di contagi in Europa e al momento ha in totale 429.880 casi di Covid-19. I nuovi decessi sono 249, di cui 109 nelle ultime 24 ore. Complessivamente, 5.323 persone nella Repubblica Ceca sono morte dopo essere risultate positive al coronavirus.

