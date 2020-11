Covid, il premier della Svezia: «La situazione è grave». E la Francia porta i malati in Germania

La Svezia si arrende. «Vediamo che la situazione sta andando nella direzione sbagliata, la situazione è molto grave». A dirlo è il primo ministro svedese Peter Lofven, in una conferenza stampa in cui è stato annunciato un limite massimo di otto persone ai tavoli di bar e ristoranti, come misura per contrastare il contagio del Covid. Lofven ha sottolineato che sempre più persone sono ricoverate in terapia intensiva per il covid-19 e che è probabile un aumento dei decessi. Un paziente su 5 nelle terapie intensive è affetto dal coronavirus, ha sottolineato il ministro della Salute Lena Hallengren.

In altre tre regioni svedesi i cittadini sono stati esortati oggi a non recarsi in shopping center, musei, biblioteche, palestre e centri benessere, a lavorare il più possibile da casa, evitare i mezzi pubblici e non incontrino persone estranee al nucleo familiare. Tale raccomandazione riguarda ormai 7 svedesi su 10, ha precisato Lofven. «Abbiamo un lungo inverno davanti a noi. Dobbiamo fare il massimo per ridurre la diffusione dell'infezione», ha detto Johan Carlson, capo dell'Istituto di sanità pubblica. Come è noto, la Svezia è uno dei pochi paesi che ha scelto all'inizio della pandemia di non imporre il lockdown. Al momento il bilancio in questo paese di 10,3 milioni di abitanti - dove in giro in pochi indossano la mascherina - è di 134.500 contagi e 5.969 decessi, un dato molto più alto dei vicini scandinavi, ma inferiore ad altri paesi europei.

Francia e Germania

La Francia sta «programmando per i prossimi giorni» evacuazioni di malati di Covid-19 dalla regione Hauts-de-France, nel nord (comprende Pas-de-Calais e Piccardia) in Germania oltre che verso altre regioni francesi: lo ha annunciato il presidente della Federazione ospedaliera di Francia, Frédéric Valletoux. Insieme al Rodano, la regione di Lione, l'Alta Francia è fra le zone più sotto pressione per la seconda ondata della pandemia. Durante la prima ondata, furono numerosi in Francia i trasferimenti di pazienti verso le regioni meno colpite, ma anche verso Germania, Svizzera e Lussemburgo, con treni attrezzati o aerei militari.

I numeri in Europa

Hanno superato la soglia degli 11 milioni i contagi in Europa, secondo un conteggio dell'Afp basato su fonti ufficiali, aggiornato alle 1330 GMT, le 14.30 in Italia. In Europa sono state registrate almeno 11.008.465 infezioni e 284.148 decessi. Quasi la metà di questi casi riguardano i Paesi più colpiti: Russia (1.673.686 casi), Francia (1.466.433 contagi), Spagna (1.240.697) e Regno Unito (1.053.864). In totale, nel mondo sono stati registrati 46.998.445 casi e 1.206.930 decessi.

