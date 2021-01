Festa di compleanno del gatto in casa, in 15 contagiati dal coronavirus. Il padrone era positivo

Nuovo focolaio di coronavirus per la festa di compleanno di un gatto. Il fatto è accaduto a Santo Domingo, nella regione di Valparaíso in Cile. Ben 15 persone sono infatti risultate positive al Covid in seguito a una festa organizzata all'interno di una casa: il festeggiato era l'affezionato animale del padrone di casa. «Quando ho sentito che era la festa di compleanno di un gatto ho pensato che fosse uno scherzo», ha commentato il segretario regionale del Ministero della Salute di Valparaíso Francisco Alvarez. Che poi ha aggiunto di aver pensato «che probabilmente stavano cercando di nascondere qualcosa, ma in effetti era così». Tuttavia, come hanno confermato le autorità sanitarie, il paziente zero del focolaio è stato identificato nel padrone del gatto, che ha trasmesso il Covid a tutti gli invitati. L'animale, invece, «non ha mai avuto il virus»​, dicono i media locali. Dei 15 risultati positivi, inoltre, alcuni hanno manifestato anche sintomi più gravi.

