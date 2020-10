Covid Francia, nuovo record contagi: 45.422 in 24 ore. Le vittime sono 138

Si aggrava la situazione relativa al Covid in Francia. Nuovo record di contagi in 24 ore in Francia, con 45.422 positivi da ieri, secondo Santé Publique France, secondo cui il tasso di positività ha toccato oggi il 16%. Diminuito il numero dei decessi in un giorno, 138 contro i 184 di ieri, e rallentamento dei nuovi ricoverati in rianimazione, che sono stati oggi 233 contro i 300 di ieri. In rianimazione e terapie intensive, ci sono attualmente un totale di 2.491 malati di Covid.

Ultimo aggiornamento: 25 Ottobre, 08:25

