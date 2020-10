Covid Francia, il capo del comitato scientifico: «Seconda ondata peggio della prima, siamo quasi a 100mila casi al giorno»

La situazione legata al Covid in Francia continua a tenere con il fiato sospeso la popolazione. Mentre i contagi si impennano, a lanciare l'ennesimo allarme è il presidente del comitato scientifico francese, Jean-Francois Delfraissy, ai microfoni di Rtl: «Questo virus rappresenta una sfida difficile. Abbiamo acquisito delle informazioni, ma non sappiamo tutto, per tale ragione questa seconda ondata potrebbe essere addirittura peggiore della prima. L'impatto sul servizio sanitario e sui reparti di rianimazione sarà immediato, e si svilupperà già nelle prossime tre settimane». Quindi un riferimento ai numeri: «Attualmente abbiamo più di 50mila casi al giorno, ma di questo passo andremo verso i centomila».

Il presidente poi si concentra su un'ulteriore difficoltà: «I nostri concittadini non sono ancora consapevoli di quanto ci attende. Posso capirlo, è qualcosa difficile da accettare. Adesso dobbiamo avere una visione d'insieme, non solo francese, bensì europea. L'ondata sta infatti travolgendo tutti ed è un un evento straordinario nel senso negativo del termine».

La situazione sarebbe simile a quella riscontrata a marzo, come conferma Aurélien Rousseau, direttore generale dell'Agenzia Regionale della Salute IIe de France, il distretto che fa capo a Parigi: «Assistiamo a un'accelerazione molto rapida dei contagi e degli ingressi in rianimazione». Le alternative, dunque per Delfraissy sono due, sebbene l'ultima parola spetti sempre alla politica: «Coprifuoco più massiccio - per orari ed estensione geografica sul territorio nazionale - o un lockdown "meno duro", sul modello irlandese». Su un punto, tuttavia, non si prescinde: «Le scuole resteranno aperte».

