Covid, nuovo record di contagi in Francia: 10.516 in in 24 ore, appello di Castex alla popolazione

Covid, la notizia della quarantena dimezzata (da 14 a 7 giorni) in Francia per le persone che sono state in contatto con positivi al Covid-19 arriva insieme a dati drammatici: nuovo record di contagi nelle ultime 24 ore con 10.516 casi. Lo ha reso noto la direzione della sanità nazionale, mentre il premier Jean Castex ha rivolto un nuovo appello alla popolazione, perché rispetti le norme igieniche e di distanziamento sociale e indossi le mascherine.

Lo stesso Castex il giorno prima aveva annunciato il dimezzamento del periodo della quarantena. Un annuncio che però non trova favorevole l'Oms che «sta seguendo le discussioni» sull'accorciamento della quarantena per i contatti di chi è positivo al Covid-19, ma «difende la raccomandazione di una quarantena di 14 giorni per prevenire la trasmissione del virus».

Lo afferma l'ufficio europeo dell'Oms commentando l'ipotesi avanzata in Francia di ridurre il periodo a sette giorni. «Questa raccomandazione - aggiunge l'Organizzazione - è basata sui dati disponibili sul periodo di incubazione; in sostanza il periodo medio è di 4-5 giorni, con un limite superiore di 14 giorni».

«Alcuni paesi - continua l'Oms Europa - stanno valutando una riduzione del periodo di quarantena combinata ad una attività di test, prendendo in considerazione sia le evidenze scientifiche che fattori sociali. L'esempio francese può essere visto come quello di un paese che adatta la propria risposta al virus all'accettazione delle misure da parte del pubblico per poter aumentare l'adesione. Noi stiamo seguendo queste discussioni, ma difendiamo la nostra raccomandazione di una quarantena di 14 giorni per prevenire una ulteriore trasmissione».



