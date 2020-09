Covid, in Francia 8.500 positivi in un giorno: 7 nuove zone rosse, anche Strasburgo e Corsica

Covid in Francia: allarme e nuove zone rosse. Altri sette dipartimenti in Francia sono stati classificati come 'zone rosse' ad alto rischio coronavirus, portando a 28 il numero delle aree in cui è possibile adottare "misure rafforzate" per contenere la pandemia. Un apposito decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con efficacia 'immediata'. Si tratta dei dipartimenti Nord, Basso Reno, Senna Marittima e Côte-d'Or, quattro dipartimenti che comprendono grandi città come Lille, Rouen, Le Havre, Strasburgo e Digione, più due dipartimenti della Corsica (Corsica- Sud e Haute-Corse) e l'isola della Reunion, nell'Oceano Indiano.



Oltralpe, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 8.550 nuovi casi di contagio. Il giorno prima era stato raggiunto il record di 8.975 casi. Dall'inizio dell'epidemia i contagi sono 347.267 con 30.730 decessi.

Ultimo aggiornamento: 20:00

