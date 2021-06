Covid, in Germania contagi quasi dimezzati in una settimana

In Germania sono dimezzati i casi Covid nell'arco di una settimana: 592 nuovi contagi in 24 ore, quasi la metà di una settimana fa (1.108). I decessi sono 68, anche essi in calo rispetto ai 99 di una settimana fa. Lo rende noto il bollettino dell'Istituto Robert Koch. Un'altra indicazione del trend in calo arriva dall'incidenza dei contagi nell'arco di sette giorni, che ora si attesta su 5,9 infezioni ogni 100mila abitanti. Una settimana fa l'incidenza era di 6,2 e quella ancora precedente era 9,3. Dall'inizio della pandemia, in Germania vi sono stati 3.726.172 contagiati e 90.746 morti per il covid-19.

Nel mondo sono invece oltre 180,7 milioni di casi positivi al Covid-19 (180.790.437) e quasi 4 milioni di morti (3.917.281), emerge dai dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti continuano ad essere il Paese più colpito in totale, con circa 33,6 milioni di casi e 603.891 decessi, seguiti dall'India, con oltre 30,2 milioni di positivi e 395.741 decessi, e dal Brasile, con oltre 18,3 milioni di contagi e 512.735 morti.