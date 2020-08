Covid, Merkel lancia multa da 50 euro per chi non indossa la mascherina in Germania

Multa da (almeno) 50 euro per chi non indossa la mascherina in Germania. La cancelliera Angela Merkel sta per approvare una sanzione nazionale per chi viene sorpreso senza mascherina in un negozio o sui mezzi pubblici, dove è obbligatoria. Lo rivela l'agenzia tedesca Dpa. La misura dovrebbe essere inclusa nel position paper del governo federale a seguito dei colloqui tra la cancelliera e i governatori dei 16 stati della Germania, durante i quali si sta tentando di coordinare le regole per prevenire la diffusione del Covid, alla luce del numero crescente di contagi. La multa da 50 euro sarà valida in 15 Land, tutti tranne Sassonia-Anhalt.

Ultimo aggiornamento: 20:12

