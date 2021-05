Germania, il ministro Seehofer positivo al Covid dopo la prima dose di vaccino Pfizer

Aveva ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer il 14 aprile scorso, il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer. Non è bastato però a evitare il contagio: il suo portavoce Steve Alter ha comunicato la positività al Covid dopo un tampone i cui risultati sono arrivati lunedì in mattinata. Il 71enne aveva ricevuto la prima somministrazione circa un mese fa: il weekend lo ha trascorso nella sua casa a Ingolstadt mentre mercoledì scorso aveva partecipato al Consiglio dei ministri a Berlino. È asintomatico e si trova in isolamento presso la propria abitazione. La seconda vaccinazione era prevista tra due settimane.

Bundesinnenminister #Seehofer hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Er befindet sich in häuslicher Isolation und hat derzeit keine Krankheitssymptome. #COVID19 — Steve Alter (@BMISprecher) May 10, 2021

Seehofer era stato vaccinato in quanto paziente a rischio a causa di numerose malattie pregresse (tra cui malattie cardiovascolari) e per motivi di età. Il contagio di Seehofer mostra «quanto sia importante la seconda vaccinazione, poiché aumenta l'effetto protettivo contro il coronavirus», ha detto alla Bild il dott. Thomas Assmann. L'effetto protettivo è «dopo la prima vaccinazione con Biontech intorno al 50-60 percento, dopo la seconda tra l'80 e il 90 percento». Per paura del contagio, Seehofer aveva gestito il suo ministero da casa per mesi.