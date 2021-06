Covid, Japan Airlines vaccina i suoi dipendenti: obiettivo 36mila immunizzati

In anticipo, rispetto a quanto pianificato dal governo, dopo la concorrente All Nippon Airlines (Ana), anche Japan Airlines (Jal) ha iniziato a somministrare il vaccino anti Covid ai propri dipendenti per accelerare la campagna di immunizzazione nel Paese. Entrambe le aerolinee hanno cominciato con l'inoculazione dei piloti d'aereo e le assistenti di volo impegnate nei voli a lungo raggio, nelle strutture dell'aeroporto cittadino di Haneda, a Tokyo. Attraverso il programma governativo, le aziende e le università del Paese che lo richiederanno potranno somministrare il siero agli impiegati, agli studenti o al personale scolastico, impegnandosi a coordinare la logistica, mentre le autorità pubbliche si occuperanno di fornire i vaccini e coprirne i costi.

Ad oggi il piano riguarderà poco più di 9 milioni di persone in oltre 1.800 sedi. Per usufruire dell'assistenza le compagnie selezionate dovranno somministrare due dosi del siero ad almeno 1.000 individui nello stesso luogo, dando la priorità agli over 65 e alle persone con gravi patologie mediche. In questo modo Jal punta a vaccinare circa 36 mila impiegati, mentre Ana ha inserito in lista da domenica 46.500 persone. Gran parte delle compagnie, dagli operatori ferroviari della East Japan Railway, e i principali campus universitari, daranno il via alle operazioni in data 21 giugno, un giorno dopo il termine dello stato di emergenza attualmente in vigore in 9 prefetture dell'arcipelago, inclusa la capitale Tokyo.