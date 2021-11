Covid, 293 morti in Gran Bretagna registrati in 24 ore. Ma i contagi continuano a scendere

Covid, in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore il bilancio più pesante da febbraio ad oggi: altri 293 morti sono stati registrati come causati dal coronavirus. Secondo i dati ufficiali diffusi dalle autorità sanitarie, rispetto a ieri si contano anche 33.865 nuovi casi, questo al contrario il dato più basso delle ultime sette settimane e che conferma un trend iniziato a metà ottobre.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Covid, oltre 5 milioni di morti (ufficiali) nel mondo IL FOCUS Il Covid ha fatto 5 milioni di morti, ma la Spagnola fu 5 volte... L'EMERGENZA Covid, oltre cinque milioni di morti nel mondo. I dati Johns Hopkins:...



Tuttavia, come spiegano i media inglesi, il totale include i dati del NHS England (il Sistema sanitario nazionale del Regno Unito) che non sono stati forniti in tempo per i dati di lunedì. Nel frattempo, a bilanciare il dato negativo, il numero di casi giornalieri di Covid-19 è sceso del 15%, arrivano - come detto - a 33.865, come costante tendenza al ribasso.

Almeno la prima dose a 50 milioni di inglesi

La cifra dei contagi, infatti, è del 40% inferiore al picco autunnale di 56.665 casi raggiunto il 18 ottobre. Il Regno Unito ha raggiunto anche un altro importante punto di riferimento nel suo programma di vaccinazione martedì: ora sono oltre cinquanta milioni le persone che hanno ricevuto almen una prima dose di vaccino.