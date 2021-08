Covid, in Gran Bretagna i contagi tornano oltre 30mila, ma calano i morti

In Gran Bretagna trainati dalla variante Delta i contagi da Covid-19 tornano oltre quota 30.000 raggiungendo nelle ultime 24 ore i 33.074; ma continuano a calare i morti, indicati oggi a 94 contro 104 di ieri. Lo certificano i dati ufficiali di giornata, confermando inoltre un assestamento del totale dei ricoveri ospedalieri per Covid sotto la soglia complessiva dei 6.000 pazienti. Uno scenario favorito dal contenimento dei casi più gravi attribuito alla campagna di vaccinazioni, giunta nel Regno oltre 87,2 milioni di dosi somministrate, con la popolazione adulta over 18 coperta ormai per il 75,7% dall'intero ciclo vaccinale e quasi il 90% con almeno da una dose.

Pil in ripresa

Il primo ministro britannico Boris Johnson accoglie con soddisfazione i dati odierni sul rimbalzo positivo del Pil del Regno Unito del 4,8% registrato nel trimestre aprile-giugno, parallelamente all'avvio delle riaperture post Covid. e mette in relazione le speranze di ripresa con l'efficacia attribuita alla somministrazione di massa dei vaccini sull'isola: giunta al record mondiale di oltre i tre quarti della popolazione over 18 vaccinata con la doppia dose e al 90% circa con almeno una. «I dati economici di stamattina - twitta il premier Tory - sono incoraggianti. Vi saranno ancora sfide da affrontare, ma il successo del nostro piano vaccinale e il piano per l'occupazione (del governo), uniti alla forza e alla resilienza della popolazione britannica, garantiscono al Regno Unito una posizione di partenza solida per ricostruire in meglio dopo la pandemia».

Johnson, in questi giorni, ha già rivolto in particolare un appello a vaccinarsi agli studenti, in occasione della pubblicazione fra martedì e oggi dei risultati degli A-level e degli Gcse: le versioni britanniche degli esami di maturità, segnate da voti record a conclusione d'un anno scolastico che sembra aver riflesso un quadro relativamente meno precario rispetto a quello precedente. La campagna vaccinale del Regno Unito - finora riservata alla popolazione adulta maggiorenne - è stata intanto allargata dalla settimana scorsa anche a 16enni e 17enni.

