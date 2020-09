Covid, allarme in Gran Bretagna: «Se non cambia il trend, 50mila contagi al giorno e 200 morti ogni 24 ore»

Allarme Covid in Gran Bretagna: si rischiano «49mila nuovi casi di coronavirus al giorno» entro il 13 ottobre e 200 morti ogni giorno entro la metà di novembre se non si inverte l'attuale tasso di contagi. L'allarme è stato lanciato da Sir Patrick Vallance, consigliere scientifico del governo britannico, nel corso di una conferenza. Vallance ha precisato comunque che non si tratta di una previsione, ma di quello che potrebbe accadere se la popolazione non cambia atteggiamento. L'esperto ha inoltre sottolineato come i contagi stiano aumentando in tutte le fasce di età.

