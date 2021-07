Gran Bretagna, indice Rt torna leggermente a calare: è la prima volta dopo l'ondata di variante Delta

In Gran Bretagna continua a calare leggeremente l'indice di diffusione delle infezioni Covid, che diminuisce di un decimale per la prima volta dall'ondata della variante Delta. Il dato è ora stimato in Inghilterra a 1,1-1,4 contro 1,2-1,4 indicato la settimana scorsa. I contagi alimentati dalla mutazione Delta nel Regno, arrivati un paio di settimane fa a picchi oltre quota 50.000 al giorno, i più elevati da metà gennaio, hanno ripreso del resto a calare la settimana scorsa malgrado la fine generalizzata delle restrizioni decretata dal governo di Boris Johnson a partire dal 19 luglio, seppure non senza qualche ulteriore sbalzo negli ultimi due giorni fino a quota 31.000 circa.

Una soglia comunque molto più bassa, finora, rispetto alle previsioni d'una possibile ascesa estiva fino a 100.000 se non a 200.000 nuovi casi al giorno; mentre in parallelo l'effetto dei vaccini - saliti a 85 milioni di dosi somministrate nel Paese e al record mondiale di quasi il 90% della popolazione over 18 già vaccinata con una dose e di oltre il 71% con due - sembra riuscire a continuare a frenare se non altro l'impatto dei contagi attuali sui ricoveri ospedalieri e soprattutto sul numero di morti quotidiani.

