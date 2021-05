Covid Gran Bretagna, coi vaccini i morti calano del 96% tra gli over 50

I dati su contagi e morti nel Regno Unito continuano a migliorare. Merito di una campagna vaccini che ha raggiunto quota 53,4 milioni di dosi somministrate e che cresce di ora in ora. A certificare l'andamento della curva sono i dati settimanali dell'Ons, l'Istat inglese, secondo cui i decessi registrati in Inghilterra e Galles al 23 aprile fra gli ultracinquantenni (ormai vaccinati per oltre il 90% con una prima dose) sono stati inferiori del 96% rispetto al picco di massima diffusione dell'aggressiva "variante inglese" del virus di gennaio. Negli ultimi due mesi censiti, inoltre, il totale dei morti per qualsiasi causa è tornato al di sotto della media dei 5 anni pre-pandemia.

Covid, zero decessi in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord: revocate ulteriori restrizioni

Via agli abbracci - Dalla prossima settimana, dal 17, via libera agli abbracci a familiari e amici in Gran Bretagna. Il premier Boris Johnson ha detto in conferenza stampa che saranno attenuate anche le misure di distanziamento sociale introdotte all'inizio dell'epidemia di covid. «Lasciamo a tutti il rischio di fare le loro scelte. Vi sollecito quindi a riflettere sulla vulnerabilità dei vostri cari, di valutare se sono state vaccinate, con una o due dosi, se è passato il tempo giusto perché il vaccino abbia avuto effetto», ha affermato Boris Johnson. Da lunedì, potranno riunirsi in casa fino a sei persone e 30 all'aperto. Pub e ristoranti potranno riaprire anche all'interno e lo stesso, anche se con meno posti, cinema, musei, palestre e teatri.