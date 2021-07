GB, dal governo sì a vaccino per minori con fragilità. In una settimana +41% di contagi

In Gran Bretagna il governo di Boris Johnson dispone la vaccinazione anti Covid solo ai minori con fragilità dal punto di vista clinico. Il ministro responsabile della campagna di vaccinazione, Nadhim Zahawi, lo annuncerà con una dichiarazione alla Camera dei Comuni illustrando la risposta del governo alle raccomandazioni fornite dal Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi). Zahawi ha lasciato intendere che alla maggior parte dei giovani non sarà offerto il vaccino e che il programma di vaccinazione per questa fascia di popolazione si rivolgerà solamente ai minori vulnerabili di età compresa tra il 12 e i 15 anni e ai 17enni a cui mancano tre mesi per la maggiore età. L'ente regolatore dei farmaci, l'Mhra, ha già approvato la somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech per tutti i ragazzi di età superiore ai 12 anni.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vacanze, zero controlli su chi rientra dai Paesi ad alto contagio. Ma... LA RIPARTENZA Covid a Napoli, otto giovani su 10 in partenza da Capodichino senza... IL REPORTAGE Napoli, i giovani decollano per le isole a rischio variante:...

Vacanze, zero controlli su chi rientra dai Paesi ad alto contagio. Ma severi per gli italiani che partono

I dati del contagio

Nelle ultime 24 ore nel Regno Unito ci sono stati 39.950 nuovi casi di covid e 19 vittime. Lo riporta il Guardian. I dati del governo britannico mostrano che nell'ultima settimana, 322.170 persone sono risultate positive, con un aumento del 41,2% rispetto alla settimana precedente. Nello stesso periodo, ci sono stati 296 decessi, un aumento del 48% rispetto alla settimana precedente. Prosegue intanto, serratissimo, il piano delle vaccinazioni. A domenica sera, 46.314.039 persone avevano ricevuto la prima dose e 36.099.727 la seconda.

Napoli, i giovani decollano per le isole a rischio variante: «La quarantena? Vacanze più lunghe»