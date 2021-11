Covid, la svolta della Grecia: obbligo vaccinale agli over 60 e multe ai no vax

Stretta decisiva anti Covid-19 in Grecia. Il Pese ellenico prevede di infliggere multe per gli over 60 che rifiuteranno l'immunizzazione contro il Covid. Lo riporta il sito di Ekathimerini citando il premier ellenico. La Grecia si prepara a varare l’obbligo vaccinale per i cittadini con più di ultra 60enni.

APPROFONDIMENTI ALLARME ROSSO Germania, situazione drammatica delle terapie intensive: pazienti...

Tutti coloro di età superiore ai 60 anni che rifiuteranno di ottenere un vaccino contro il coronavirus entro il 16 gennaio dovranno affrontare una multa mensile di 100 euro, ha detto il primo ministro Kyriakos Mitsotakis al suo governo. La sanzione verrà addebitata automaticamente dall'Autorità Indipendente per le Entrate Pubbliche.

Anche se nelle ultime settimane sono aumentate le prime dosi di vaccino. Parlando con il suo governo Mitsotakis ha riconosciuto che la misura sarà impopolare ma servirà a salvare vite. Gli over 60 ancora non vaccinati nell’intera Grecia sono 560 mila. Ieri il portavoce del governo Ioannis Oikonomou aveva detto che l’esecutivo non aveva intenzione di introdurre un nuovo lockdown nel paese.