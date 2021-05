India, 186mila nuovi casi in 24 ore: è il dato più basso da metà aprile

Se finalmente la pandemia darà un po' di respiro all'India si scoprirà solo nei prossimi giorni. Intanto il Paese nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 186.364 nuovi casi di coronavirus accertati. E si tratta del dato più basso da 44 giorni, dallo scorso 14 aprile. Il bollettino del ministero della Sanità conferma anche altri 3.660 decessi a causa della pandemia, che nelle ultime settimane ha duramente colpito il gigante asiatico. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, l'India, con oltre 1,3 miliardi di persone, ha confermato 27.555.457 contagi con 318.895 decessi. I casi attivi sono 2.343.152, mentre sono 24.893.410 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto il coronavirus.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid a Wuhan: «L’Intelligence Usa ha le prove... LA PANDEMIA Covid Argentina, record di contagi: 41mila in 24 ore e 551 morti LA PANDEMIA Australia, incentivi a chi si vaccina: la compagnia aerea Qantas...

Un bel passo passo avanti rispetto ai 211.298 nuovi casi di due giorni fa: per 48 ore i casi erano tornati sopra ai 200mila contagi dopo che martedì erano risultati al di sotto di questa soglia per la prima volta dopo un mese. Un periodo che ha fatto registrare, per tre settimane consecutive, più di 300mila contagi quotidiani, e perfino - per quattro giorni - più di 400mila.