Covid India, oltre 4 mila morti in 24 ore. L'Ue: «Limitare diffusione variante»

Non ha intenzione di fermarsi l'emergenza Covid in India. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 362.727 nuovi casi di coronavirus, con 4.120 decessi. Ora i morti dall'inizio della pandemia hanno toccato quota 258.317 con oltre 23,7 milioni di contagi accertati. A preoccupare gli esperti è la diffusione della variante indiana, sia nel Paese che in tutto il resto del mondo. Tanto che la Commissione Europea ha lanciato l'invito a «limitare ulteriormente i viaggi dall'India», temporaneamente, per limitare la diffusione della variante B.1.617.2 del coronavirus Sars-CoV-2.

Si tratta una variante «rilevante» per l'Oms. Pertanto, è importante «limitare al minimo le categorie che possono viaggiare dall'India per ragioni essenziali e sottoporre chi arriva da lì rigide misure di test e quarantena». I cittadini Ue e i residenti a lungo termine, come i loro familiari, dovrebbero poter viaggiare dall'India all'Unione, purché siano «soggetti a rigidi test e quarantene».