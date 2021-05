Covid India, pericolo mucormicosi come conseguenza del contagio: «A undici pazienti rimosso un occhio»

In India c'è un nuovo allarme. Nelle ultime settimane sono stati registrati più di 40 casi di mucormicosi, una rara infezione micotica rinocerebrale che si sta verificando nel Paese come conseguenza del Covid. Un'allerta che ha spinto la task force nazionale istituita dal governo, che si sta occupando dell'emergenza, ad emanare una raccomandazione: chi ha i sintomi non deve trascurare il rischio scambiandolo per raffreddore o sinusite.

Domenica In, Kabir Bedi: «In India situazione drammatica, felice di aver fatto la seconda dose di vaccino»

L'infezione fungina, che colpisce naso, palato, occhi, può avere gravi conseguenze sul cervello e sui polmoni: sono stati identificati nelle ultime settimane a Delhi, in Maharashtra e nel Gujarat. In Maharashtra, il dottor Tatyarao Lahane, responsabile del Dipartimento di Ricerca Medica dello stato, conferma che i casi sono in crescita. Da Mumbai, una delle città più colpite dalla seconda ondata, il dottor Nair, oculista che lavora in tre ospedali della città, racconta di aver visto una quarantina di pazienti colpiti dall'infezione fungina dall'inizio di aprile. Undici di loro hanno dovuto subire un intervento chirurgico per la rimozione di un occhio. «Normalmente, abbiamo un caso ogni 4,5 mesi». Da Pune conferma l'allarme il dottor Parikshit Gogate: «Nelle ultime tre settimane abbiamo avuto una trentina di pazienti». Gli esperti ritengono che la mucormicosi, che di solito aggredisce pazienti diabetici e immunodepressi, possa essere esaltata dagli steroidi, usati come trattamenti salvavita per ammalati di Covid in condizioni molto serie.