Covid in Italia, il bollettino di giovedì 4 agosto 2022: 42.976 nuovi casi e 161 morti. Positività al 17,7%

Covid, il bollettino di oggi giovedì 4 agosto 2022. Sono 42.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 45.621. Le vittime sono 161, in calo rispetto alle 171 di ieri. Il tasso è 17,7% in lieve calo rispetto a ieri quando era al 17,8% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 242.010 tamponi. Sono invece 362 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9734, 272 in meno rispetto a ieri.

Covid nel Lazio: 3.561 nuovi positivi e 7 decessi

Nel Lazio su 3.536 tamponi molecolari e 17.632 antigenici per un totale di 21.168 test, si registrano oggi 3.561 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 486 rispetto a ieri), con 1.580 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 7 decessi (meno 15 rispetto a ieri) e 6.034 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.029 (stazionari rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 58 (meno 3 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8 per cento», spiega l'assessore D'Amato. «Continua il rallentamento del numero dei casi su base settimanale che segna un -30 per cento, cala l'incidenza a 556 per 100 mila abitanti e il valore Rt scende a 0.89», conclude D'Amato.