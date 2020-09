Covid, l'Oms omaggia l'Italia: «Ha reagito con coraggio». Il video che commuove

Ci sono il Colosseo e il Castello Sforzesco.Le parole di Giuseppe Conte e dei virologi più autorevoli. Le immagini dello Spallanzani, dei reparti di terapia intensiva e di Codogno.I luoghi che hanno segnato e ferito l'Italia durante i mesi più difficili della pandemia da Covid. Ma anche la speranza e le testimonianze di chi non si è arreso mai, il riconoscimento di un'azione tempestiva ed efficace, utile a rappresentare una guida per gli altri Stati, tutto concentrato in un video di quattro minuti e mezzo.

A postarlo su Twitter l'Organizzazione mondiale della sanità, con un messaggio: «L'Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19 - ha scritto l'Oms - Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza».



#Italy 🇮🇹 was the first Western country to be heavily affected by #COVID19. The government & community, across all levels, reacted strongly & turned around the trajectory of the epidemic with a series of science-based measures. This video tells the story of 🇮🇹’s experience. pic.twitter.com/ZjGNAuZnyl

