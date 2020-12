Covid, Joe Biden si vaccina in diretta tv: «Fatelo tutti, è sicuro»

Joe Biden si fa somministrare al vaccino contro il coronavirus e lo fa in diretta televisiva. Il presidente eletto degli Stati Uniti, insieme alla moglie Jill, si è fatto vaccinare con una dose del prodotto realizzato da Pfizer e BioNTech.

Il video in diretta in cui Joe Biden si è sottoposto al vaccino anti-Covid è stato trasmesso in diretta tv. Biden, che aveva promesso di vaccinarsi in diretta, indossava mascherina e maglia di colore nero e ha mandato un messaggio ai suoi concittadini: «Dobbiamo molto a queste persone. Gli scienziati e le persone che sono riuscite a raggiungere questo risultato, chi ha lavorato in prima linea. Il vaccino è fantastico e sicuro, fatelo tutti».

APPROFONDIMENTI IL GOVERNO USA Usa, Covid ed elezioni: ecco perché la transizione Trump-Biden... L'EPIDEMIA Vaccino Pfizer, via libera Ema: la variante non lo blocca. Von der...

Ultimo aggiornamento: 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA