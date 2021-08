Covid, Los Angeles e Chicago, obbligo di vaccino per i docenti entro metà ottobre

Obbligo di vaccino per i docenti a Los Angeles e Chicago. Tutti i docenti e il personale scolastico dovrà essere vaccinato entro il 15 ottobre, con le scuole che riaprono entrambe le metropoli nella seconda metà di agosto. Quelli di Los Angeles e Chicago sono i due distretti scolastici più grandi degli Usa dopo quello di New York. Qui per il momento si offre al personale scolastico la scelta di essere vaccinati o un test anti Covid settimanale.

Via libera alla terza dose

Nel frattempo negli Stati Uniti dopo il disco verde della Food and Drug Administration (Fda), anche i vertici dei Centri di prevenzione delle malattie (Cdc), la principale autorità sanitaria statunitense, hanno dato il via libera alla terza dose di vaccino per le persone immunodepresse, come i malati di cancro o le persone sottoposte a trapianto.

