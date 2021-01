Covid, madre e figlia 19enne muoiono a tre ore di distanza: «Giorni di m...a, come si può consolare le famiglie?»

Un vero e proprio dramma per un uomo di 55 anni, che nello stesso giorno ha perso la moglie e la figlia 19enne, entrambe decedute per Covid a distanza di neanche tre ore l'una dall'altra. Una storia tragica, quella rivelata da un medico di pronto soccorso di Elche (Alicante), in Spagna.

Il dottor Julio Armas Castro, che lavora nell'ospedale Vinalopò, ha rivelato su Twitter una delle storie più drammatiche avvenute nel reparto Covid sin dall'inizio della pandemia. «Non ci sono parole per consolare un uomo che nello stesso giorno, a solo tre ore di distanza, vede morire la moglie e la figlia. Quando mi hanno chiamato perché l'uomo aveva bisogno di un documento per l'assicurazione e ci disse ciò che era appena accaduto, la nostra anima è crollata a terra. Le sue lacrime cadevano come fossero pietre» - racconta il medico - «Nemmeno noi, che affrontiamo la morte tutti i giorni, sapevamo come consolarlo. Siamo tutti distrutti, è così che passano questi giorni di m...a che ci tocca vivere».

Hombre de 55 años, acaba de fallecer su mujer y su hija de 19 años por COVID.

Viene porque el seguro le pide no sé qué papel y el no entiende.

Y nosotros tampoco entendemos como consolarle.

Se nos ha caído el alma a todos.

Y así pasan estos días de mierda que nos ha tocado vivir. — Julio Armas Castro (@julymed08) January 17, 2021

La tragica storia è raccontata anche da 20minutos.es. Il dottor Armas Castro ha poi parlato della situazione nell'ospedale in cui lavora. «È molto peggio che a marzo. La velocità di contagio è maggiore, ci sono intere famiglie contagiate e ogni volta arrivano più pazienti giovani con le polmoniti bilaterali» - spiega il medico - «Possiamo raddoppiare i posti letto, i reparti e i respiratori, ma non si possono moltiplicare medici e infermieri come fosse la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Oggi paghiamo tutti anni e anni di tagli e indifferenza da parte della politica». Una situazione, quella spagnola, assolutamente analoga a quanto avvenuto in Italia.

