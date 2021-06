Mascherina sì o no? Stop in Usa e Israele, Europa divisa. In Asia rimane obbligatoria

«Paese che vai, usanza che trovi», si è soliti dire. Come cambiano le regole nel mondo sull’uso della mascherina. Non c’è una regola che valga ovunque, eccetto il buonsenso.

STATI UNITI

Il 13 maggio il Centers for Disease Control and Prevention, importante organismo di controllo per la sanità pubblica negli Stati Uniti d’America, ha aggiornato le raccomandazioni sull’uso della mascherina: alle persone vaccinate era concesso di riprendere le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati