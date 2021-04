Cento morti a Santo Domingo: avevano bevuto alcol adulterato con metanolo per “guarire” dal Covid

Sono quasi 100 le ultime morti per consumo di bevande alcoliche adulterate con metanolo registrate nella Repubblica Dominicana e 262 le intossicazioni. Clerén, sarebbe questo il nome della sostanza letale assunta dalle vittime perché considerata un rimedio efficace per guarire dal Covid: un distillato di canna molto economico, simile al rum, ma di bassa qualità. La sua produzione è artigianale e clandestina, poiché il governo l'ha dichiarata non adatta al consumo umano. La stampa locale sostiene che il suo utilizzo sia cresciuto durante la quarantena.

APPROFONDIMENTI COVID Covid, gel igienizzanti: c'è chi li beve e aumentano i... RUSSIA Finisce l'alcol alla festa e bevono gel igienizzante per le mani:... TERNI «Non sento più utile la scuola»: i disagi della...

Nella bevanda è stato trovato circa il 50% di metanolo. «È fatale», ha avvertito il ministro della Sanità Rafael Sánchez Cárdenas. «Interverremo negli stabilimenti che stanno vendendo in maniera irregolare, illegittima, e direi criminale» questa sostanza, ha detto il politico domenicano. In questo contesto, la direzione generale per i medicinali, i prodotti alimentari e sanitari (DIGEMAPS), la procura e la polizia nazionale sono alla ricerca di centri di produzione illegali che continuano a vendere questo prodotto.

Lockdown e alcol, inglesi e australiani ne hanno approfittato per ubriacarsi di più. Italiani in fondo alla classifica

Oltre al clerén, il metanolo è stato trovato in altre bevande, tra cui un rum di marca Kapicúa, che veniva venduto nelle città settentrionali del paese, così come un mojito alla frutta venduto per le strade di Haina, alla periferia della città. Il Governo ha quindi annunciato il rafforzamento dei controlli sull'importazione e la commercializzazione del metanolo, nonché l'attuazione di un programma di intelligence e tracciabilità nella catena di importazione e commercializzazione della sostanza.

Le intossicazioni da bevande alcoliche adulterate con metanolo, causa di morte di oltre 300 persone tra il 2020 e finora nel 2021, hanno portato all'arresto di oltre 77 persone, di cui a 56 sono state imposte misure di coercizione. Sono state chiuse 40 attività perché con traffici illegali. Il dato è stato fornito dal capo della Procura speciale per i crimini e reati contro la salute, Rafael Brito, il quale ha ritenuto che, sebbene sia ancora troppo presto per avere una condanna, dallo scorso anno a oggi sono riusciti a presentare 14 accuse per il reato di vendita illegale di bevande alcoliche.

Finisce l'alcol alla festa e bevono gel igienizzante per le mani: muoiono in otto



Tuttavia l'Associazione Dominicana dei Produttori di Rum (Adopron) ha tenuto a chiarire che la produzione di rum delle sue aziende associate è sotto il Sistema di Controllo Fiscale e Marcatura noto come Traffico, uno strumento tecnologico di autenticazione e tracciabilità che rileva se un prodotto è stato adulterato o falsificato. Il direttore esecutivo dell'entità, Aguie Lendor, ha affermato che il timbro del traffico,che è posto sul tappo della bottiglia, ha caratteristiche di sicurezza che possono essere verificate a occhio nudo e altre con strumenti o dispositivi elettronici, come il caso di l'app gratuita Review me.

Questa sarebbe l'ondata più grave di decessi per assunzione di alcol adulterato dal 2020, quando ci furono 247 morti per avvelenamento da metanolo, secondo i dati di sanità pubblica. Le morti nello scorso anno sono state attribuite al consumo di clerén, il cui consumo era diffuso nei quartieri poveri di Santo Domingo, oltre che al confine con Haiti. Giovedì, la Polizia Nazionale ha riferito di aver smantellato nel comune di Guerra, la più grande fabbrica di alcol adulterato scoperta nelle operazioni che sono state compiute quest'anno, a seguito dei decessi e delle intossicazioni di persone dovute all'ingestione di queste bevande.