Covid, emergenza Nepal: senza ossigeno e cure

L'emergenza sanitaria deve avere in Nepal la priorità. I politici del Nepal devono mettere da parte le loro divergenze e intraprendere azioni decisive nelle prossime settimane per salvare migliaia di vite mentre in Nepal imperversa una seconda mortale ondata di Covid-19. Lo afferma Amnesty International in un rapporto pubblicato oggi, in cui si chiede un maggiore sostegno da parte la comunità internazionale. Mentre i leader del Nepal si sono impegnati in lotte intestine che hanno visto il parlamento del Paese sciolto due volte negli ultimi cinque mesi, il Covid-19 è dilagato.

Il Nepal ha attualmente uno dei tassi di infezione più alti al mondo e, ad aprile, il Ministero della Salute del Paese ha previsto altri 300.000 casi entro luglio. Il sistema sanitario - aggiunge Amnesty - sta già vacillando, con gravi carenze di ossigeno, letti in terapia intensiva, dispositivi di protezione individuale e vaccini. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato il 14 maggio, il Nepal ha avuto il più alto «tasso effettivo di riproduzione» e il più alto tasso di positività ai test di qualsiasi altro Paese del mondo. «Attualmente stiamo assistendo in Nepal alla stessa situazione disperata che abbiamo visto in India negli ultimi mesi». E anche qui la variante Delta ha aumentato i contagi in modo esponenziale.