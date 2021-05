Covid, New York riparte: vaccini e addio mascherine, così sta rinascendo

New York sta rinascendo. Central Park con la primavera è tornata a popolarsi ma a rendere felici di più gli americani sono i dati sui vaccini e il parziale allentamento delle restrizioni. Via alle mascherine in conformità con le nuove linee guida per le persone vaccinate che i Centers for Disease Control and Prevention hanno annunciato la scorsa settimana. «Niente mascherina, niente distanziamento sociale», ha detto il governatore Andrew Cuomo, spiegando che le mascherine resteranno obbligatorie anche per i vaccinati solo nelle case di cura, nelle scuole, nelle strutture sanitarie e sui trasporti pubblici. Le persone non vaccinate dovranno invece continuare a indossarle, ha detto in una conferenza stampa al Radio City Music Hall di Midtown Manhattan.

Revocata la maggior parte delle limitazioni negli uffici, nei musei, nei ristoranti e nei negozi, mentre già da oggi il sistema metropolitano della città è tornato al servizio 24 ore su 24, dopo oltre un anno di chiusura notturna (la più lunga dall'apertura della metro nel 1904) disposta per pulire e disinfettare treni, stazioni e attrezzature. Il 52% dei newyorkesi ad oggi ha ricevuto una dose di vaccino e il 43% entrambe. «Chi si trova negli ambienti pubblici più affollati deve comunque continuare a indossare la mascherina», ha precisato Cuomo. Il riferimento è agli studenti a scuola, ai passeggeri del trasporto pubblico e alle persone nei rifugi per senzatetto.