Londra, lockdown duro a Natale: «Stay at home». Allarme autorità: «Nuova variante virus circola più velocemente»

Natale in lockdown per Londra. La capitale britannica, stando ai media del Regno Unito, sta per essere inserita all'interno di un nuovo livello di allerta anti-Covid, chiamato "Tier 4", che prevede lo "Stay at home" nel corso delle festività. L'annuncio è previsto che venga fatto nella conferenza stampa del premier Boris Johnson in programma alle 17 (ore italiane). Le nuove restrizioni per la capitale e il sud Inghilterra andrebbero di fatto ad eliminare l'allentamento promesso nei giorni scorsi dal governo Tory.

Non sarà possibile incontrare nuclei familiari diversi dal proprio: in altre parole, niente ospiti a casa per Natale. Per quanto riguarda il resto dell'Inghilterra, si ritiene che verrà annunciato un limite massimo di riunione fra due nuclei familiari, e non tre come previsto finora. La nuova stretta è dovuta alla ripresa dei contagi e una nuova variante del coronavirus che sta circolando nel sud est del paese.

«La nuova variante di Covid è più contagiosa»

Le autorità britanniche hanno informato l'Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) che la nuova variante del coronavirus rintracciata nel sudest dell'Inghilterra può circolare più velocemente. Chris Whitty, che è a capo dell'autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se questa nuova variante risulti più letale. Lo riferisce la Bbc.

